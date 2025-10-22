Крупнейший курорт Пермского края сменил гендиректора
Прежний глава руководил компанией с 2023 года
Крупнейший в Пермском крае оздоровительный комплекс АО «Курорт Усть-Качка» сменил руководителя. На пост генерального директора назначен Кирилл Толстой, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Гендиректором общества стал Кирилл Толстой. Соответствующую информацию в ЕГРЮЛ внесли 20 октября», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Прежде санаторий возглавлял Сергей Постников. Он руководил предприятием с 2023 года. Толстой до лета текущего года занимал должность генерального директора в ООО «Санаторий „Демидково“».
