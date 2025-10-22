Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Крупнейший курорт Пермского края сменил гендиректора

22 октября 2025 в 06:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прежний глава руководил компанией с 2023 года

Прежний глава руководил компанией с 2023 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейший в Пермском крае оздоровительный комплекс АО «Курорт Усть-Качка» сменил руководителя. На пост генерального директора назначен Кирилл Толстой, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Гендиректором общества стал Кирилл Толстой. Соответствующую информацию в ЕГРЮЛ внесли 20 октября», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Прежде санаторий возглавлял Сергей Постников. Он руководил предприятием с 2023 года. Толстой до лета текущего года занимал должность генерального директора в ООО «Санаторий „Демидково“». 

Продолжение после рекламы

Сейчас в регионе насчитывается порядка 20 санаториев. Но только три из них получили высшую оценку от посетителей. Какие курорты предпочитают отдыхающие — узнаете из материала URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал