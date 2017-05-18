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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:33  18 мая 2017 0

Компания Пумпянского увеличила прибыль в три раза

Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, пумпянский дмитрий
ТМК добилась значительных успехов в первом квартале 2017 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Трубная металлургическая компания (ТМК) в три раза увеличила чистую прибыль за первый квартал 2017 года. Соответствующий отчет опубликован пресс-службой ТМК.

Согласно отчетам, чистая выручка ТМК в первом квартале текущего года составила 42 млн долларов. Помимо этого сообщается, что выручка за отчетный период увеличилась на 24%, достигнув 944 млн долларов. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 15% и составила 142 млн долларов, сообщает «Газета.ру».

«Мы рады констатировать, что в первом квартале 2017 года Компании удалось обеспечить высокие результаты деятельности. Первый квартал явился переломным для нашего Американского дивизиона, который вышел на устойчивую прибыль благодаря улучшению рыночной конъюнктуры в США, где мы являемся одним из ведущих поставщиков премиальной трубной продукции для нефтегазовых компаний», — рассказал генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

Сергей Макеев
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