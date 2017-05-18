14:32 18 мая 2017 1

У семьи просто нет двухсот тысяч рублей на реабилитацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый депутат городской Думы Григорий Вихарев совместно с недавно созданным благотворительным фондом «Добро своими руками» намерен оказать помощь екатеринбуржцу Петру Тютяху. Отец двух маленьких детей, которому нет еще и пятидесяти лет, недавно перенес четвертый инсульт. И это удивительно — по статистике, уже после второго-третьего удара у человека практически не остается шансов на выживание. Петр не только жив, но и мужественно старается сопротивляться инвалидности. Однако без посторонней помощи его усилия окажутся напрасными.

«Я понимаю, что муж уже никогда не сможет жить прежней жизнью, не сможет работать. Это не страшно. Я готова взять на себя заботу о семье и пахать хоть на трех работах, лишь бы Петр был жив и мог бы обнимать наших сыновей. Для этого мне только нужно чтобы он смог научиться какое-то время обходиться без меня — самостоятельно доходить до кухни, есть, не давясь и пользоваться туалетом. Пока этого не произошло, я не могу оставить его без присмотра», — говорит супруга Петра Рада Тютях. Из-за тяжелой болезни мужа она не может выйти на работу, чтобы содержать семью.

Когда Рада познакомилась с Петром, он честно предупредил, что перенес два инсульта, хотя на вид вполне здоров. Утаил от будущей жены лишь то, что врачи запретили ему заниматься тяжелым физическим трудом: побоялся, что Рада откажется выйти замуж за хиляка. В 2006 году у пары родился первенец Илья, в 2015-м на свет появился Коля. Петр, газоэлектросварщик и техник-механик по профессии, хватался за любую халтуру, искал работу с зарплатой, позволяющей прокормить семью — мальчиков, Раду и ее престарелую бабушку. Но в 2016 году, за несколько месяцев Петр перенес еще два инсульта.

В феврале 2017 года первые плоды реабилитации дали свои плоды. Но главная проблема теперь — невозможность окончательно поставить Петра на ноги без дорогостоящей реабилитации. Все бесплатные курсы уже использованы. Самым эффективным оказалось лечение в Клиническом институте мозга. Через месяц пребывания там Петр сделал несколько первых шагов с помощью ходунков. Начала оживать его правая рука, ушла спастика ног, частично прошел парез гортани. Пока мужчина только невнятно мычит, но кое-какие слова можно различить. Рада его понимает и верит, что речь восстановится.

1/4 Два года назад в семье Тютях родился второй малыш. Ничего не предвещало беды, которая случилась в 2016 с главой семьи ФОТО: читатели «URA.RU»

Врачи института мозга дают положительные прогнозы — при продолжении реабилитации Петр сможет научиться обслуживать себя по минимуму без посторонней помощи. Для восстановления необходимо пройти еще минимум два курса, каждый из которых стоит по 200 тысяч рублей за три недели. В семье Тютях таких денег никогда не было. Сейчас все четверо живут на пенсию Петра в 15,7 тыс. рублей и пособие на детей в размере 1 тыс. рублей. Большую часть этой суммы «съедают» лекарства и коммуналка.

«Для простой семьи двести тысяч — это огромные деньги. А для семьи, которая по трагическому стечению обстоятельств осталась без единого кормильца, — просто нереальные. Но этим людям можно и нужно помочь, — говорит депутат екатеринбургской Думы Григорий Вихарев, в чью приемную со своей бедой обратилась Рада. — Я договорился с фондом „Добро своими руками“ совместно организовать сбор средств на реабилитацию Петра и уже перевел деньги. Призываю горожан присоединиться — ведь подобная история может случиться с каждым, в России эта болезнь ежегодно поражает 450 тысяч человек. В такой ситуации великое облегчение — знать, что окружающие тебя люди придут на помощь».

Перечислить деньги на лечение Петра можно по следующим реквизитам Сбербанка:

РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Добро своими руками»

Расчетный счет: 40703810616540002851

В Уральском банке ПАО Сбербанк

К/с 301018105000000002851

БИК 046577674

Средства, собранные фондом «Добро своими руками», будут направлены напрямую на счета Клинического института мозга. (документ)