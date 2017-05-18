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18 мая 2017
15:14  18 мая 2017 1

Хирурги подрались во время операции. Российские депутаты предложили установить за врачами наблюдение. ВИДЕО

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В операционных за врачами установят слежкуФото: Антон Белицкий © URA.RU

В одной из больниц Китая в операционной подрались несколько хирургов. Причем в этот момент на столе у них лежал пациент.

Врачи вначале пустились в словесную перепалку, а затем хирург ударил коллегу-женщину. Дама не дала ему спуску и набросилась с кулаками. Мужчина в ответ сбил коллегу с ног. В конфликт пришлось вмешаться другим медикам, находившимся в операционной, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Между тем российские депутаты предлагают установить в операционных видеонаблюдение. Как рассказал автор инициативы парламентарий Олег Нилов, это вызвано тем, что в последние годы растет число случаев неправомерных действий врачей при проведении операций с применением общей анестезии. Как пишет портал «Русская планета», в течение года обнаруживается около трех тысяч забытых в пациентах предметов.

Депутат отметил, что в случае подачи заявления в суд, пострадавший пациенты практически лишены возможности доказать, что была допущена халатность со стороны медперсонала.

Нина Калинина
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