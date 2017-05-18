{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 64,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
16:01  18 мая 2017 0

Мэрию Нефтеюганска заставили отремонтировать изношенный на 70% городской водопровод

Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск. , дегтярев сергей
Дегтяреву предстоит решить непосильную для его предшественников проблемуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Межрайонная прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать водопроводные сети, снабжающие холодной водой жизненно важные объекты — больницу и котельные. Коммуникации находятся в ветхом состоянии, с 2014 года неоднократно имели место факты порывов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Несмотря на то, что администрация города предусмотрела в качестве первоочередного мероприятия на 2016 год реконструкцию наиболее изношенных участков водоводов, реальных мер по замене сетей органом местного самоуправления не принято. С целью обеспечения населения бесперебойной подачей холодного водоснабжения и предотвращения угрозы безопасного функционирования жизненно важных объектов межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации об обязании произвести реконструкцию сетей», — комментируют в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Износ водопроводных коммуникаций в Нефтеюганске составляет более 70%. Отсутствие у население чистой воды — одна из острейших социальных проблем муниципалитета. Власти города неоднократно обещали решить этот вопрос, однако сроки постоянно сдвигались. Сейчас проблема легла на плечи новой команды мэрии во главе с Сергеем Дегтяревым.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров