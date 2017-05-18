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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:24  18 мая 2017 0

Колеса верните! Приставы забрали бывшую в залоге машину, которую должник успел продать. ВИДЕО

Хозяин машины требует у приставов вернуть ему колесаФото: пресс-служба УФССП

Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали автомобиль «Орель Антара», находившийся в залоге у банка, которому заемщик задолжал деньги. Как выяснилось, это не помешало должнику продать машину. Причем новый владелец признался, что, покупая машину, знал о том, что автомобиль в залоге у банка из-за долга. Тем не менее, пошел на сделку.

«Автомобиль был эвакуирован и передан с ключами взыскателю — кредитной организации», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП.

Правда, новый владелец машины потребовал от пристава автомобильные колеса. Он утверждает, что купил машину без колес. Однако даже если это правда, получить свои колеса он сможет только через суд.

Александр Лукманов
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