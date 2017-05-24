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Главные новости Пермского края
08:07  24 мая 2017 0

«Это можно увидеть только раз в году». В центре Перми одновременно споют более 500 человек

Дубровский Кыштым Челябинск, храм, церковь, хор
В Перми в рамках празднования Дня славянской письменности пройдет Фестиваль хоровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми в рамках празднования Дня славянской письменности пройдет Фестиваль хоров. Хедлайнером станет Большой сводный хор Пермского края. На сцене одновременно выступят порядка 500 человек.

Фестиваль начнется в среду, 24 мая, в 12:00, перед ДК Солдатова. В нем примут участие хоры со всего края. Главным участником станет Большой сводный хор региона. В него входят Хор театра оперы и балета, Уральский камерный хор, Хор юношей Хоровой капеллы мальчиков, Академический хор института культуры; Женский академический хор педагогического университета, камерный хор «Лик», хор музыкального колледжа и хор студентов ПГНИУ — всего около 500 человек. «Такое можно увидеть только один раз в году», — рассказали «URA.RU» в краевом минкульте. Еще один важный участник праздника — Детский сводный хор. Он состоит из 335 человек.

Фестиваль хоров этого года будет посвящен 100-летию композитора Георгия Свиридова. Артисты будут исполнять такие известные его произведения, как «Время, вперед!», «Весенняя кантата», «Поэма памяти Сергея Есенина».

Анна Белкина
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