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24 мая 2017
Главные новости Москвы
08:28  24 мая 2017 18

«Какая пропасть между реальностью и желанием!» В Сети посмеялись над размерами дохода для «нормальной жизни» в России

Покровский пассаж. Екатеринбург, кошелек, клатч
Россияне засомневались в достоверности данных о доходахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети активно обсуждают результаты опроса, согласно которому российской семье из трех человек для «нормальной жизни» в среднем нужен доход в размере 83 600 рублей. В большинстве своем люди сомневаются, что этого действительно хватит на то, чтобы жить достойно.

«Мужчину надо кормить, ребенка тоже надо кормить, женщина, может, конечно, и на диете посидеть», — рассуждают пользователи Twitter. Многие задаются вопросом о том, что именно социологи и те, кто отвечал на их вопросы, имели в виду под «нормальной жизнью». «При отсутствия самого понятия нормальной жизни можно только себе представить, какой именно маразм предложили социологи», — сокрушаются комментаторы. Некоторые считают, что ничего нового результаты опроса не показали, поскольку «и так понятно, что на человека нужно по 30 тыс. рублей».

Отдельные комментаторы высказывают совсем оригинальное мнение: «На самом деле для нормальной жизни денег должно не хватать, так как для основной массы людей нехватка денег — это стимул к труду!» «Какая пропасть между реальностью и желанием!» — говорят другие.

Ранее специалисты холдинга «Ромир» представили результаты исследования, согласно которым для нормальной жизни среднестатистической российской семьи из трех человек нужен ежемесячный доход в размере 83 600 рублей. Впрочем, это средняя цифра по стране: жители мегаполисов заявляли, что им необходимо в среднем 118 тысяч рублей в месяц на семью, а сельским семьям хватило бы и 67 тысяч. Как писала «Русская планета», эксперты отмечали, что россияне реалистично оценивают свои материальные запросы, учитывая возросшую стоимость товаров и услуг.

Наталия Вершинина
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