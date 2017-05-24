08:28 24 мая 2017 18

Россияне засомневались в достоверности данных о доходах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети активно обсуждают результаты опроса, согласно которому российской семье из трех человек для «нормальной жизни» в среднем нужен доход в размере 83 600 рублей. В большинстве своем люди сомневаются, что этого действительно хватит на то, чтобы жить достойно.

«Мужчину надо кормить, ребенка тоже надо кормить, женщина, может, конечно, и на диете посидеть», — рассуждают пользователи Twitter. Многие задаются вопросом о том, что именно социологи и те, кто отвечал на их вопросы, имели в виду под «нормальной жизнью». «При отсутствия самого понятия нормальной жизни можно только себе представить, какой именно маразм предложили социологи», — сокрушаются комментаторы. Некоторые считают, что ничего нового результаты опроса не показали, поскольку «и так понятно, что на человека нужно по 30 тыс. рублей».

Отдельные комментаторы высказывают совсем оригинальное мнение: «На самом деле для нормальной жизни денег должно не хватать, так как для основной массы людей нехватка денег — это стимул к труду!» «Какая пропасть между реальностью и желанием!» — говорят другие.

Ранее специалисты холдинга «Ромир» представили результаты исследования, согласно которым для нормальной жизни среднестатистической российской семьи из трех человек нужен ежемесячный доход в размере 83 600 рублей. Впрочем, это средняя цифра по стране: жители мегаполисов заявляли, что им необходимо в среднем 118 тысяч рублей в месяц на семью, а сельским семьям хватило бы и 67 тысяч. Как писала «Русская планета», эксперты отмечали, что россияне реалистично оценивают свои материальные запросы, учитывая возросшую стоимость товаров и услуг.