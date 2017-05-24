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Главные новости Тюменской области
10:08  24 мая 2017 17

«Мы это прогнозировали». В Викулово затопило жилые дома, на место вылетел губернатор Якушев. ВИДЕО

Якушев уже осматривал гидротехнические сооружения в Викулово в середине маяФото: пресс-служба губернатора
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Наводнение в Ишиме
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В селе Викулово утром 24 мая затопило 33 дома. Уровень воды в реке Ишим продолжает повышаться. На место срочно вылетел губернатор области Владимир Якушев, прибытия вертолета с главой региона на борту в Викуловском районе ожидают с минуты на минуту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, утром в среду, 24 мая, уровень воды в реке Ишим составил 1 095 см, за сутки вода прибыла на 4 сантиметра. Все 33 дома, оказавшиеся в зоне подтопления, находятся в пойменной, низкой части деревни. В ГУ МЧС подчеркнули, что подобная ситуация прогнозировалась и люди были заранее отселены. Всего эвакуировано было 108 человек, в том числе 31 ребенок.

«Сегодня под утро вывезли последних 11 жителей, которые оставались смотреть за вещами», — отметили там, подчеркнув, что дальнейшее распространение воды не прогнозируется.

В ведомстве прогнозируют, что в ближайшие сутки рост уровня воды остановится. «Завтра ожидаем ноль. Когда вода полностью уйдет, пока говорить сложно, динамика по реке Ишим такова, что спад происходит не очень быстро», — уточнили там.

Всего в Тюменской области режим ЧС в связи с паводком действует в пяти районах — Ишимском, Абатском, Казанском, Вагайском и Викуловском, а также в городе Ишиме. Везде, кроме Вагайского и Викуловского районов, паводок пошел на спад.

Надежда Карташова
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