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Главные новости Курганской области
11:28  24 мая 2017 3

В Кургане ГИБДД требует разобраться с перевозчиком, водители которого калечат пассажиров

Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области. Курган , кирпищиков алексей
У Алексея Кирпищикова арифметика отличается от статистики ГИБДДФото: Игорь Меркулов © URA.RU

ГИБДД направила главе администрации города Кургана письмо с требованием расторгнуть все договоры на перевозку с ООО «Транссервис» из-за беспрецедентного числа ДТП, в результате которых получали увечья пассажиры. Такая информация анонимно была размещена в одной из соцсетей.

В сообщении уточнялось, что по разным оценкам пострадавших только за истекшие девять месяцев от 5 до 20, а пока ждали ответа от мэрии, водители ООО «Транссервис» допустили ДТП еще как минимум дважды.

В пресс-службе городского отдела ГИБДД «URA.RU» уточнили, что Госавтоинспекция не имеет права требовать расторгнуть договор. В письме в мэрию просили принять меры к руководителю ООО «Транссервис» в связи с ростом ДТП по вине водителей автобусов его предприятия. Оперативно получить комментарии от администрации города о планах по расторжению договора не удалось.

Руководитель ООО «Транссервис» Алексей Кирпищиков заявил, что в компании серьезно озабочены ростом ДТП и прилагают все усилия, чтобы изменить ситуацию. Однако, по мнению Кирпищикова, его организация отнюдь не самая плохая по этим показателям. «У кого-то десять автобусов и две аварии, у нас 64 машины и три ДТП с легкими травмами. Конечно, по абсолютным цифрам мы получаемся хуже, хотя в действительности это не так», — отметил перевозчик. Он напомнил, что, несмотря на многочисленные обращения, так и не уменьшилось количество автобусов на маршрутах. «Раньше были гонки за пассажирами, сейчас еще гонка за регулярностью — нам сделали такие графики, что водители не успевают вовремя на остановки», — добавил он.

В Кургане с начала года в авариях с автобусами погибло три человека, общее число ДТП выросло в разы.

Татьяна Жаткина
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