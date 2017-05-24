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19 мая 2017
13:32  24 мая 2017 0

Главу Надымского района наградили медалью. ФОТО

Леонид Дяченко получил медаль за спасение Надымского региона от пожаровФото: пресс-служба МЧС Ямала

Глава Надымского района Леонид Дяченко и его заместитель Виктор Адвахов получили медаль спасательного ведомства «XXV лет МЧС России». Награду вручил глава управления на Ямале Аркадий Бессонов. Медаль присуждена за тушение лесных пожаров на территории Надымского района, рассказали в пресс-службе ведомства.

фото — пресс-служба МЧС Ямала

Награждение состоялось во вторник, 24 мая, в рамках встречи главы Надымского района Леонида Дяченко и главы управления МЧС Ямала Аркадия Бессонова.

Летом 2016 года в Надымском районе ситуация с лесными пожарами была наиболее неблагоприятная. В населенных пунктах жители жаловались на сильное задымление, стоял вопрос об эвакуации поселка Пангоды. К тушению пожаров на Ямале подключались спасатели многих соседних регионов, кроме того, МЧС отправлял в регион самолет БЕ-200.

Юлия Фролова
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