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24 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:06  24 мая 2017 0

На Урале заключенному в ИК передали телефон в иконе. ФОТО, ВИДЕО

Внимание надзирателей привлек толстый пластмассовый короб иконыФото: пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области

В Свердловской области в ИК-26 в городе Тавде пришло заказное письмо на имя мужчины, осужденного на 10 лет за разбой и грабеж. При осмотре охрана обнаружила в нем сотовый телефон.

«В письме оказалась икона в пластмассовом футляре. В коробе иконы был ухищренным способом спрятан сенсорный сотовый телефон черно-белого цвета с флеш-картой», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

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Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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