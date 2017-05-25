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25 мая 2017
24 мая 2017
17:46  24 мая 2017 5

Своих хватает. Россия отказалась от импорта яблок

Проверка в
Яблоки научились хранить весь годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия практически отказалась от импорта яблок, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заявление было сделано после посещения Ингушетии, где построен логистический центр по хранению фруктов.

Мантуров отметил, что яблоки, собранные еще в сентябре—октябре 2016 года, прекрасно сохранились. «Существует специальная технология, в советское время этого невозможно было представить, поэтому мы практически отказались уже от импорта по этой номенклатуре», — цитирует Мантурова «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья за четыре месяца 2017 года на 22,7%, до 53,319 млрд рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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