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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Челябинской области
18:25  24 мая 2017 2

После побега рецидивиста в челябинском ГУФСИН полетят головы. Прокуратура требует увольнений и уголовного дела

Бунт заключенных СИЗО-1 Челябинск, 9 декабря 2014, сизо, полиция, сизо-1, бунт заключенных
СИЗО № 1 в Челябинске не первый раз становится генератором скандальных новостейФото: Сергей Леонов © URA.RU

Скандальный побег из СИЗО № 1 Челябинска осужденного на 24 года Сергея Рудиковского может закончиться увольнением начальника изолятора и его замов, уголовным преследованием сотрудников ГУФСИН по ст. 293 УК РФ (халатность). Материалы проверки направлены для принятия решения в региональный СКР, сообщили «URA.RU» в областной прокуратуре.

ЧП стало возможным из-за серьезных просчетов и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками и руководителями СИЗО, резюмировали в надзорном ведомстве.

34-летний убийца, грабитель и мошенник покинул изолятор в прошедшие выходные, переполошив всю правоохранительную систему области. По информации «URA.RU», рецидивист отбывает срок на Южном Урале с лета 2016 года. В челябинское СИЗО его привезли из копейской колонии, чтобы переправить в магнитогорскую ИК-18.

За три дня, проведенные в изоляторе, Рудиковский пилкой от ножовки по металлу перепилил прутья зарешеченного окна и, выбравшись, проник в административное здание. Обнаружив в пустом кабинете подполковничью форму и документы, он переоделся и, сумев покинуть уже охраняемый комплекс, остановил машину полиции или Росгвардии. Обманутые представительным видом «коллеги» силовики согласились его подвезти и еще больше осложнили поиски преступника.

В итоге преступника заметили и задержали в миасском торговом центре «Слон», более чем в ста километрах от Челябинска.

Владимир Васин
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