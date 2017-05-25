18:57 24 мая 2017 6

Навальный ответил Усманову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что бизнесмен Алишер Усманов накручивает лайки под своими видео на YouTube.

«Во-первых, у вас нет никаких документов, доказывающих вашу невиновность. Стол и стул доказательствами не являются. А во-вторых, перестаньте накручивать лайки под видео. Это несолидно», — приводит «Газета.Ru» слова Навального.

Ранее Усманов выпустил два видеообращения к Навальному, в которых жестко ответил на обвинения политика. Первое видео бизнесмена набрало 50 тысяч лайков при трех миллионах просмотров. Позже Усманов опубликовал второе видеообращение к Навальному, в котором сравнил его с героем произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, напоминает «Национальная служба новостей».