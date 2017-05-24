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24 мая 2017
Главные новости Москвы
12:24  24 мая 2017 19

Усманов в новом видеообращении назвал Навального Шариковым. ВИДЕО

Миллиардер вспомнил Булгакова, обращаясь к НавальномуФото: скрин с видео

Российский миллиардер Алишер Усманов записал новое видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором сравнил общественника с главным героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.

«Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — подчеркнул Усманов. Он также отказался от участия в дебатах, которые предложил ему Навальный. «Какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», — подытожил миллиардер.

В обращении миллиардер выразил благодарность всем зрителям его первого ролика за высказанные мнения, в том числе и нелестные.

Миллиардер недоволен обвинениями со стороны Навального в том, что он якобы подарил российскому премьеру Дмитрию Медведеву усадьбу, а также отбывал в советские времена срок за изнасилование. Все это, по словам Усманова, является неправдой. Впереди судебный процесс, дату слушаний назначили на 30 мая. Адвокаты Усманова заявили, что их подзащитный не будет выдвигать финансовых претензий к Алексею Навальному.

Предыдущее обращение Усманова к Навальному спровоцировало активное обсуждение в соцсетях, оно стало таким популярным, что к вечеру четверга в Telegram появился набор стикеров с фразами миллиардера. Бизнесмен в серой футболке сидит за столом, в сопровождении его хлестких фраз: «извинился бы и жил бы спокойно», «тьфу на тебя», «ты просто неуч», «в отличие от тебя я за все заплатил» и «я тебе просто хочу объяснить, чтобы ты не завидовал». Эксперты «URA.RU», комментируя действия Усманова, отметили, что записывать видеообращение к Навальному было со стороны миллиардера рискованным пиар-ходом, но, безусловно, происходящее можно назвать новым трендом.

Лев Истомин
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