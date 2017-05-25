19:10 24 мая 2017 2

Вячеслав Володин знает слова, которые могут дисциплинировать депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин присмирил депутатов, которые начали шуметь в ходе обсуждения порядка работы Думы на пленарном заседании.

«Меньше слов — меньше срок», — сказал Володин. Слова спикера приводит РБК.

После выборов Вячеслав Володин пообещал народным избранникам усилить дисциплину в Госдуме. Уже в декабре там был введен новый регламент проведения заседаний, кроме того, ужесточился контроль за парламентариями, прогульщиков начали штрафовать.

Ранее, как добавляет издание, фразу «Меньше слов — меньше срок», Володин произнес в 2010 году при разговоре с саратовскими журналистами. Он призвал их не обижать предпринимателя и издателя газеты «Наша версия» Леонида Фейтлихера.