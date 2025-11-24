В Россию едет Наталия Орейро: главные роли, которые сделали ее легендой

Наталия Орейро пробилась к славе с самых низов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аргентинская звезда Наталия Орейро прошла длинный путь от никому не известной девочки из Монтевидео до звезды мирового масштаба. Едва ли отправившись в театральный кружок в восемь лет, она подозревала, что через сорок лет будет представлять свой новый фильм в Москве. URA.RU вспоминает главные роли Наталии Орейро, которые привели ее к славе.

Детство и первая роль в сериале «Высокая комедия»

Наталия Орейро с детства мечтала попасть в кино Фото: Кадр из сериала «Ты моя жизнь», реж. Даниэль Де Филиппо Рудольфо Антунес, 2006, Volver, Magazine

Будущая звезда родилась в Монтевидео в мае 1977 года в простой семье, где каждый заработанный песо имел значение. Родители не могли позволить дочерям престижного образования, но всегда подчеркивали: главное — знать, кто ты и к чему стремишься.

Наталия знала, что больше всего она мечтает стать актрисой. Поэтому уже в восемь лет девочка оказалась в театральном кружке. Через несколько лет 12-летнюю девочку уже снимали в рекламных роликах «Колы» и «Джонсон & Джонсон».

В 1993 году 16-летней Наталии подвернулась удача: ее пригласили сниматься в сериал «Высокая комедия». Тогда за плечами девушки уже были десятки ролей в рекламе, а также опыт работы в модельном бизнесе.

Ради первой роли Орейро даже перебралась в Буэнос-Айрес, но в последний момент шоу отменили. Однако Наталия не расстроилась и не опустила руки. Будущая звезда начала еще активнее ходить на прослушивания и кастинги — и ее упорство принесло свои плоды.

Впервые на экранах: съемки в «Непокорном сердце»

Настоящий старт для карьеры Орейро случился спустя год после отмены «Высокой комедии». На пробах очередной мелодрамы режиссеры обратили внимание на 16-летнюю уругвайку и предложили ей роль в сериале «Непокорное сердце». Для юной Наталии это стало знаком того, что ее поездки, прослушивания и бесчисленные кастинги не были напрасны — впервые она получила большую роль, открывающую двери в индустрию.

С этого момента ее начали приглашать в новые проекты. Она работала без передышки: «Нежная Ана», «Модели 90–60–90», «Богатые и знаменитые». Всего за несколько лет девушку начали узнавать на улице, но она еще не подозревала, что всего через год о ней заговорят даже за рубежом.

Международая слава благодаря сериалу «Дикий ангел»

Благодаря «Дикому ангелу» об актрисе узнал весь мир Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел», реж. Эрнан Абраамсон, Telefe

1998 год стал для Наталии Орейро переломным. На экраны вышел сериал «Дикий ангел», в котором актриса сыграла сироту Милагрос-Чолито. Девушка серьезно подошла к работе: много работала над образом героини и просила переписать сценарий там, где чувствовала фальшь. Благодаря этому зрители искренне верили в ее экранный роман с артистом Факундо Араной, который исполнил в «Диком ангеле» главную мужскую роль.

Сериал показывали в десятках стран, в России он стал культурным явлением, а песня Cambio Dolor, исполненная Наталией, стала хитом. Благодаря «Дикому ангелу» Орейро заслужила международную славу, которую ни за что не хотела упускать.

Не только актриса, но и певица: успех в сериале «Ты — моя жизнь»

В 2006 году Наталия Орейро снова встретилась с Факундо Араной — уже на площадке сериала «Ты — моя жизнь». Их дуэт оказался настолько органичным, что зрители принимали его за продолжение истории «Дикого ангела», хотя сюжет был совершенно новым. Для вступительной заставки Наталия записала песню Corazon Valiente — дань памяти трагически погибшей аргентинской певице Джильде.

Роль в сериале принесла актрисе ее первую серьезную награду — премию Martín Fierro. Победив в номинации «Лучшая комедийная актриса» Орейро наконец-то получила признание профессионалов, к которому шла более десяти лет.

Признание профессионалов: «Подпольное детство»

За роль в «Подпольном детстве» Орейро получила признание профессионалов Фото: Кадр из фильма «Подпольное детство», реж. Бенхамин Авила, 2011, Historias Cinematográficas Cinemania

2011 год стал для Наталии Орейро новым этапом — годом, когда она доказала, что может быть не только романтической героиней, но и драматической актрисой. Ее роль в ленте «Подпольное детство», посвященной истории организации «Монтонерос», стала одной из самых сильных в ее карьере. Фильм выдвинули на премию «Гойя» и представили как аргентинскую заявку на «Оскар». Для Орейро это было важным рубежом: она окончательно вышла за рамки легкого жанра, показала глубину и мастерство, о которых зрители раньше лишь догадывались.

Теперь в России: роль в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

Наталью Орейро можно увидеть и в российских картинах Фото: Кадр из сериала «Любовь до последнего», реж. Фернан Мирас, 2023, Particular Crowd, Non Stop, Cinema 7 Films, Montelona Cine

Отношения Орейро с Россией — отдельная история любви. Еще в 90-х годах актриса регулярно записывала песни для фильмов, в которых принимала участие. К 2000 году Наталия уже выпустила два альбома и старалась выступать как на родине, так и в других странах.

В Россию звезда впервые приехала в 2014 году, начав тур «Наша Наташа». В «Олимпийском» звезде Наталии удалось собрать 60 тысяч человек. Почувствовав любовь российской аудитории, исполнительница стала все чаще навещать Россию и записывать русские версии своих песен.

Еще в 2019 году, оказавшись на шоу «Вечерний Ургант», звезда призналась, что хотела бы получить российское гражданство. В 2021 году президент России Владимир Путин исполнил ее мечту.

Несмотря на то, что Наталия не спешит переезжать в Москву, она активно снимается в российских фильмах. Так, в 2023 году на экраны вышла романтическая комедия «Любовь до последнего», в котором Наталия сыграла главную роль.