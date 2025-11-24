ВСУ попытались атаковать Москву
24 ноября 2025 в 16:20
В промежуток времени с 8:00 до 14:00 по московскому времени силами дежурных подразделений противовоздушной обороны было ликвидировано десять беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Из них четыре БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона, включая два аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, три БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, еще три БПЛА уничтожены над территорией Калужской области.
