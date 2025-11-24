Трамп пообещал «что-то хорошее» по переговорам России и Украины
Трамп призвал не делать поспешных выводов, связанных с урегулированием украинского кризиса
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прогресс в мирных переговорах по украинскому конфликту. В своих соцсетях он написал, что в данный момент происходит «что-то хорошее», однако в то же время, он призвал не делать поспешных выводов.
«Действительно ли возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте этому, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал Трамп в ThuthSocial.
В Женеве (Швейцария) 23 ноября прошли переговоры между делегациями США и Украины, которые обсуждали мирный план Трампа по урегулированию украинского конфликта. По данным украинских СМИ, стороны смогли договориться о том, как будет происходить обмен пленными и какова будет численность Вооруженных сил Украины. Но вопрос о том, откажется ли Украина от вступления в НАТО, остался нерешенным. «РБК-Украина» сообщает, что обсуждать эти темы, вероятнее всего, будут лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Сам документ содержит в себе около 28 пунктов. В нем есть положение, которое вызывает много споров. Оно касается вывода украинских военных из ДНР. Американские военные, которые побывали на Украине на прошлой неделе, считают, что в ближайшие месяцы Киев может потерять контроль над территориями этого региона. Встреча Трампа и Зеленского может пройти в ближайшие две недели, точная дата пока неизвестна.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.