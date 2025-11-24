Трамп пообещал «что-то хорошее» по переговорам России и Украины

Трамп призвал не делать поспешных выводов, связанных с урегулированием украинского кризиса Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прогресс в мирных переговорах по украинскому конфликту. В своих соцсетях он написал, что в данный момент происходит «что-то хорошее», однако в то же время, он призвал не делать поспешных выводов.

«Действительно ли возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте этому, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал Трамп в ThuthSocial.

В Женеве (Швейцария) 23 ноября прошли переговоры между делегациями США и Украины, которые обсуждали мирный план Трампа по урегулированию украинского конфликта. По данным украинских СМИ, стороны смогли договориться о том, как будет происходить обмен пленными и какова будет численность Вооруженных сил Украины. Но вопрос о том, откажется ли Украина от вступления в НАТО, остался нерешенным. «РБК-Украина» сообщает, что обсуждать эти темы, вероятнее всего, будут лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

