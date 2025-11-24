Логотип РИА URA.RU
Трамп пообещал «что-то хорошее» по переговорам России и Украины

Трамп намекнул на прогресс в мирных переговорах
24 ноября 2025 в 15:58
Трамп призвал не делать поспешных выводов, связанных с урегулированием украинского кризиса

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прогресс в мирных переговорах по украинскому конфликту. В своих соцсетях он написал, что в данный момент происходит «что-то хорошее», однако в то же время, он призвал не делать поспешных выводов. 

«Действительно ли возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте этому, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал Трамп в ThuthSocial.

В Женеве (Швейцария) 23 ноября прошли переговоры между делегациями США и Украины, которые обсуждали мирный план Трампа по урегулированию украинского конфликта. По данным украинских СМИ, стороны смогли договориться о том, как будет происходить обмен пленными и какова будет численность Вооруженных сил Украины. Но вопрос о том, откажется ли Украина от вступления в НАТО, остался нерешенным. «РБК-Украина» сообщает, что обсуждать эти темы, вероятнее всего, будут лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Сам документ содержит в себе около 28 пунктов. В нем есть положение, которое вызывает много споров. Оно касается вывода украинских военных из ДНР. Американские военные, которые побывали на Украине на прошлой неделе, считают, что в ближайшие месяцы Киев может потерять контроль над территориями этого региона. Встреча Трампа и Зеленского может пройти в ближайшие две недели, точная дата пока неизвестна. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

