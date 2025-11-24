В деле убийства бабушки и тети Прохора Шаляпина появились новые детали

Убийцу тети Шаляпина нашли спустя 24 года после преступления и отпустили за истечением срока давности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прохор Шаляпин хочет возобновить следствие по делу об убийстве своих бабушки и тети в 1996 году. В расследовании якобы есть несколько противоречий. Алексей Лиманский, которого СМИ называют убийцей, по приговору суда убил только одну женщину. Кто убил вторую — остается загадкой.

Алексей Лиманский был задержан спустя 24 года по делу об убийстве родственников Шаляпина. За это время он успел отсидеть по другим статьям: за кражу, разбой и еще одно убийство. В 2020 году его задержали пьяным. Сначала он даже подписал признание. Однако позже, пишет Baza, заявил, что ему сказали: «Подпиши, мы тебя отпустим. Сроки давности вышли, скоро поедешь домой». Под давлением он подписал, но, протрезвев, передумал.

Лиманского признали виновным на основании отпечатков пальцев, найденных в квартире. Мотивом преступления стало желание присвоить крупную сумму денег, которую женщины хранили там. Они выгодно продали недвижимость, но о деньгах стало известно кому-то постороннему.

Его признали виновным в убийстве 30-летней тети певца Шаляпина — Ирины Нетаевой. Суд установил, что Лиманский сначала ударил женщину ножом, потом выстрелил.

Артист хочет возобновления расследования, поскольку считает, что в деле есть нестыковки Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

По словам артиста, который вспоминал подробности трагедии в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ, к нему домой пришли оперативники и начали задавать вопросы про родителей, затем упомянули о некой сложной ситуации с бабушкой. Из контекста выходит, что об убийстве еще не знали.

После разговора 12-летний Прохор решил проведать бабушку и пошел к ней в гости. Увидев, что входная дверь не заперта, он вбежал внутрь и обнаружил страшную картину. Тетя лежала в коридоре со следами выстрела, а бабушка была вся искалечена. «И она умирала в каких-то пытках, муках», — добавил Шаляпин, содрогаясь от событий того дня.

Преступник скрылся с места происшествия. Однако срок давности истек, и его освободили. До сих пор неизвестно, кто убил 60-летнюю бабушку певца, Людмилу Колесникову. Ее тело нашли в той же квартире.

Адвокат Лиманского заявляет, что настоящие убийцы бабушки и тети Прохора Шаляпина остаются безнаказанными. Полиграф подтвердил, что Алексей Лиманский, признанный виновным в убийстве, не совершал преступления. Кроме того, результаты баллистической экспертизы не совпали: преступник якобы стрелял с двух метров, тогда как криминалисты зафиксировали выстрел в упор.

Алексей Лиманский заявил telegram-каналу, что не причастен к убийствам и грабежам этих женщин. Он подчеркнул, что никогда не знал их и не встречался с ними. Об их существовании он узнал только из материалов уголовного дела.

Адвокат утверждает, что соседи тоже дали важные показания. Они видели тетю Шаляпина, которая перед трагедией пришла домой к матери с двумя мужчинами «неславянской внешности». По мнению защитника, эти люди могли убить семью ради денег и ценностей.

«Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем…» — цитирует слова Прохора Шаляпина Baza.