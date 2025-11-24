В Зеленограде эвакуируют сотрудников и студентов МИЭТ
Студентов и сотрудников попросили спуститься в подземные укрытия
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Зеленограде была проведена эвакуация сотрудников и студентов Национального исследовательского университета «МИЭТ». Об этом учебное заведение сообщило в официальном telegram-канале.
«Уважаемые миэтовцы, эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — говорится в сообщении. Предварительной причиной эвакуации стала угроза атаки БПЛА. Студентов и сотрудников попросили спуститься в подземные укрытия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, который атаковал столицу. На территории, где обнаружены обломки БПЛА, осуществляют работу представители экстренных служб. В столичных аэропортах введены временные ограничения на выполнение полетов.
