Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Зеленограде эвакуируют сотрудников и студентов МИЭТ

24 ноября 2025 в 15:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Студентов и сотрудников попросили спуститься в подземные укрытия

Студентов и сотрудников попросили спуститься в подземные укрытия

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Зеленограде была проведена эвакуация сотрудников и студентов Национального исследовательского университета «МИЭТ». Об этом учебное заведение сообщило в официальном telegram-канале.

«Уважаемые миэтовцы, эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — говорится в сообщении. Предварительной причиной эвакуации стала угроза атаки БПЛА. Студентов и сотрудников попросили спуститься в подземные укрытия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, который атаковал столицу. На территории, где обнаружены обломки БПЛА, осуществляют работу представители экстренных служб. В столичных аэропортах введены временные ограничения на выполнение полетов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал