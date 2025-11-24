Трамп намекнул на прогресс в мирных переговорах по Украине
24 ноября 2025 в 15:45
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп допустил возможность определенного прогресса в переговорах по Украине, однако подчеркнул необходимость осторожности в оценках. По его словам, хотя в обсуждении мирного урегулирования российско-украинского конфликта, возможно, наблюдаются положительные тенденции, не стоит делать поспешных выводов.
