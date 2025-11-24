Глава Сызрани рассказал о трех погибших во время субботней атаки украинских БПЛА

Атака БПЛА стала самой массовой с начала СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сызрани в результате атаки украинских БПЛА погибли три человека. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Володченков.

«К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», — написал Володченков в своем telegram-канале. По его словам, атака БПЛА стала самой массовой с начала СВО. Инцидент произошел на промышленном предприятии Сызрани. Володченков заявил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Меры поддержки обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава города начал еженедельное аппаратное совещание с минуты молчания в память о погибших. В настоящее время на местах возможного падения БПЛА продолжаются поисковые работы. Специалисты также занимаются обезвреживанием оставшихся устройств. В Сызрани отменены увеселительные и развлекательные мероприятия.

