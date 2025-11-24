Глава Сызрани рассказал о трех погибших во время субботней атаки украинских БПЛА
Атака БПЛА стала самой массовой с начала СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Сызрани в результате атаки украинских БПЛА погибли три человека. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Володченков.
«К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», — написал Володченков в своем telegram-канале. По его словам, атака БПЛА стала самой массовой с начала СВО. Инцидент произошел на промышленном предприятии Сызрани. Володченков заявил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Меры поддержки обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Глава города начал еженедельное аппаратное совещание с минуты молчания в память о погибших. В настоящее время на местах возможного падения БПЛА продолжаются поисковые работы. Специалисты также занимаются обезвреживанием оставшихся устройств. В Сызрани отменены увеселительные и развлекательные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Самарской области беспилотники осуществили обстрел территории. Основной удар пришелся на Сызрань. Целью атаки были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате нападения погибли два человека.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.