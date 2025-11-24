Умер музыкант легендарной группы ABBA

Ян Клинг сыграл важную роль в творчестве ABBA Фото: Jan Kling / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ушел из жизни музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. Ему было 85 лет. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

«Он всегда оставался в тени, но при этом участвовал в очень, очень многих проектах», — рассказал сын музыканта Маттиас, пишет Aftonbladet. Ян Клинг сыграл важную роль в творчестве ABBA. Именно он исполнил флейтовое вступление к известной песне группы «Fernando». Клинг был талантливым музыкантом и владел игрой на духовых и лабиальных инструментах — саксофоне, флейте, кларнете.

Композиции с участием Клинга можно услышать на нескольких альбомах ABBA:

«Arrival» (1976);

«Voulez-vous» (1979);

«Super Trouper» (1981);

«The Visitors» (1981).