Умер музыкант легендарной группы ABBA
Ян Клинг сыграл важную роль в творчестве ABBA
Фото: Jan Kling / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Ушел из жизни музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. Ему было 85 лет. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
«Он всегда оставался в тени, но при этом участвовал в очень, очень многих проектах», — рассказал сын музыканта Маттиас, пишет Aftonbladet. Ян Клинг сыграл важную роль в творчестве ABBA. Именно он исполнил флейтовое вступление к известной песне группы «Fernando». Клинг был талантливым музыкантом и владел игрой на духовых и лабиальных инструментах — саксофоне, флейте, кларнете.
Композиции с участием Клинга можно услышать на нескольких альбомах ABBA:
- «Arrival» (1976);
- «Voulez-vous» (1979);
- «Super Trouper» (1981);
- «The Visitors» (1981).
Группа ABBA была создана в 1972 году и просуществовала десять лет. За это время коллектив выпустил девять студийных альбомов. Последний из них увидел свет в 2021 году. Развод двух супружеских пар внутри группы стал главной причиной распада ABBA. Одним из самых ярких моментов в карьере группы стала победа на конкурсе «Евровидение» в 1974 году. Представляя Швецию, ABBA выступила с песней, которая стала заглавной на альбоме «Waterloo».
