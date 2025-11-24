Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время

Лукашенко сообщил о росте пассажиропотока между Беларусью и Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на то, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время. Он отметил, что вместо этого страна наконец-то займется внутренними проблемами.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого».

Кроме этого, он также отметил, что Беларусь рассматривает регион как родной и готов сотрудничать по всем направлениям. По его словам, визит губернатора не является заграничной командировкой, поскольку Беларусь не считает Россию иностранным государством. Он отметил, что это различие закреплено на официальном уровне.

