Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время

Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на то, что «тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время. Он отметил, что вместо этого страна наконец-то займется внутренними проблемами.
«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого».
Кроме этого, он также отметил, что Беларусь рассматривает регион как родной и готов сотрудничать по всем направлениям. По его словам, визит губернатора не является заграничной командировкой, поскольку Беларусь не считает Россию иностранным государством. Он отметил, что это различие закреплено на официальном уровне.
Глава государства также добавил, что доволен результатами сотрудничества между регионами. В том числе, он поблагодарил посла РФ в республике Борису Грызлову за укрепление сообщения по направлению Минск-Москва. Лукашенко отметил рост пассажиропотока между городами. Он также сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным, которая касается строительства новой высокоскоростной магистрали для дальнейшего развития транспортного сообщения.
