19:36 24 мая 2017 6

Внешний вид помощницы вызвал раздражение у главы парламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров раскритиковал сотрудницу юротдела комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) администрации Петербурга за выбор наряда. Девушка пришла в парламент в черных брюках, туфлях без каблука и зеленом кардигане.

Именно зеленый кардиган вызвал недовольство Макарова, пишет «Национальная служба новостей». «Вы бы еще в тапочках и халате пришли. Или в пижаме», — заявил Макаров.

Макаров посчитал, что кардиган не соответствует деловому стилю.

Спикер ЗакСо и ранее делал замечания за внешний вид. В частности, он отругал депутата Александра Рассудова за то, что тот пришел на заседание без галстука.