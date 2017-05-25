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25 мая 2017
24 мая 2017
19:36  24 мая 2017 6

«Еще бы в пижаме пришла». Спикер парламента Санкт-Петербурга отчитал коллегу за внешний вид

Внеочередное заседание заксо Свердловской области. Екатеринбург, декольте, дресс-код, деловой стиль, грудь
Внешний вид помощницы вызвал раздражение у главы парламентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров раскритиковал сотрудницу юротдела комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) администрации Петербурга за выбор наряда. Девушка пришла в парламент в черных брюках, туфлях без каблука и зеленом кардигане.

Именно зеленый кардиган вызвал недовольство Макарова, пишет «Национальная служба новостей». «Вы бы еще в тапочках и халате пришли. Или в пижаме», — заявил Макаров.

Макаров посчитал, что кардиган не соответствует деловому стилю.

Спикер ЗакСо и ранее делал замечания за внешний вид. В частности, он отругал депутата Александра Рассудова за то, что тот пришел на заседание без галстука.

Нина Калинина
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