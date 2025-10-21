Российская армия ударила по заводу ВСУ в Днепропетровской области

По словам Рогова, ВС РФ ударили по заводу по сборке ракет «Нептун» в Павлограде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные нанесли удар по украинскому заводу, производившему крылатые ракеты «Нептун» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. <...> На нем производились комплектующие для ракет „Нептун“ и „Гром-2“», — сказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

В результате были разрушены три здания предприятия. Как подчеркнул Рогов, производственный цикл ракет на базе «Южмаша» оказался нарушен.

