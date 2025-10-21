ЕС направил Украине почти 178 млрд евро с начала конфликта

ЕС решил дать Украине почти 178 млрд евро Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз уже предоставил Украине финансовую помощь на сумму почти 178 миллиардов евро с начала конфликта. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге. По словам Домбровскиса, объем поддержки со стороны ЕС превысил аналогичные показатели любой другой страны мира.

Ранее страны Евросоюза решили использовать замороженные российские активы для финансирования новых кредитов Украине, которые в европейских структурах называют «репарационными». По данным иноСМИ, Европейская комиссия предложила выделить Киеву кредит на 140 миллиардов евро, замороженных российских активов.

