Стало известно, что стало с уголовным делом бывшего зама Шойгу
Сам Попов не признает вину
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Дело бывшего заместителя министра обороны России генерал-полковника Павла Попова, обвиняемого в коррупции, поступило для рассмотрения по существу в 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 28 октября 2025 года, сообщил адвокат экс-чиновника Денис Сагач.
«Уголовное дело поступило в суд. Предварительное слушание назначено на 28 октября»,- рассказал РИА Новости Сагач.
В августе 2024 года в отношении генерала было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении более 60 миллионов рублей во время его руководства парком «Патриот». Следствие полагает, что Попов направлял ресурсы парка на обустройство принадлежащего ему загородного участка, а также привлекал подрядные организации к проведению работ на своей частной территории, не оплачивая их услуги. Сам обвиняемый отрицает вину и не признает выдвинутые против него обвинения.
Материал из сюжета:Уголовные дела в Минобороны России
