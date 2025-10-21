Стало известно, что стало с уголовным делом бывшего зама Шойгу

В августе 2024 года в отношении генерала было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении более 60 миллионов рублей во время его руководства парком «Патриот». Следствие полагает, что Попов направлял ресурсы парка на обустройство принадлежащего ему загородного участка, а также привлекал подрядные организации к проведению работ на своей частной территории, не оплачивая их услуги. Сам обвиняемый отрицает вину и не признает выдвинутые против него обвинения.