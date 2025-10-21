Маск выругался на главу НАСА и счел, что во главе агентства работают обезьяны
Маск исковеркал фамилию временного главы НАСА Даффи и превратил ее в оскорбление
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Илон Маск публично высмеял временно исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, исказив его фамилию в оскорбительном ключе и запустив провокационный опрос в своей социальной сети X. В интерактиве бизнесмен поинтересовался у подписчиков, могут ли «обезьяны возглавлять космическую программу США».
«Шон Дамми („Sean Dummy“)», — написал Маск в ответ на пост главы НАСА. История их постов опубликована в соцсети X.
Причиной такого поведения Маска мог стать недавний конфликт с руководителем НАСА. Ранее глава агентства заявил, что NASA предоставит контракты другим компаниям для реализации пилотируемой лунной программы Artemis III, так как разработка корабля SpaceX Маска якобы отстает от графика.
Илон Маск уже не впервые оказывается в центре общественного внимания из-за скандальных заявлений и упоминаний в резонансных делах. Ранее его имя фигурировало в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, однако сам предприниматель отрицал какое-либо знакомство и контакты с ним, а его представители называли такие сведения недостоверными.
