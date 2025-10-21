Маск выругался на главу НАСА и счел, что во главе агентства работают обезьяны

Маск исковеркал фамилию временного главы НАСА Даффи и превратил ее в оскорбление Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Илон Маск публично высмеял временно исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, исказив его фамилию в оскорбительном ключе и запустив провокационный опрос в своей социальной сети X. В интерактиве бизнесмен поинтересовался у подписчиков, могут ли «обезьяны возглавлять космическую программу США».

«Шон Дамми („Sean Dummy“)», — написал Маск в ответ на пост главы НАСА. История их постов опубликована в соцсети X.

Причиной такого поведения Маска мог стать недавний конфликт с руководителем НАСА. Ранее глава агентства заявил, что NASA предоставит контракты другим компаниям для реализации пилотируемой лунной программы Artemis III, так как разработка корабля SpaceX Маска якобы отстает от графика.

