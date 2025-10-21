Японцы усомнились в победе Украины в конфликте с Россией после слов Трампа
Накануне Трамп признался, что не верит в победу Украины
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Японские пользователи соцсетей активно обсуждают недавнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в конфликте с Россией. Своим мнением делятся читатели японской газеты Mainichi Shimbun.
«Так и есть. У Киева нет ни единого шанса победить в этом конфликте. Военной мощи не хватает, оружие и боеприпасы поставляют союзники, все финансирование идет от „коалиции желающих“», — пишет один из пользователей. Его слова опубликованы в газете Mainichi Shimbun.
Пользователи также ссылаются на недавний материал британской газеты The Independent, которое сообщало, что Киев находится в безвыходном положении и властям необходимо договариваться с Москвой. Японцы отмечают, что у Украины нет необходимых ресурсов для дальнейшего участия в конфликте.
В понедельник президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Украина сможет одержать верх в противостоянии с Россией, однако полностью не исключил такой возможности. Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для достижения соглашения по урегулированию вооруженного конфликта.
