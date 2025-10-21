Накануне Трамп признался, что не верит в победу Украины Фото: Official White House / Shealah Craighead

Японские пользователи соцсетей активно обсуждают недавнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в конфликте с Россией. Своим мнением делятся читатели японской газеты Mainichi Shimbun.

«Так и есть. У Киева нет ни единого шанса победить в этом конфликте. Военной мощи не хватает, оружие и боеприпасы поставляют союзники, все финансирование идет от „коалиции желающих“», — пишет один из пользователей. Его слова опубликованы в газете Mainichi Shimbun.

Пользователи также ссылаются на недавний материал британской газеты The Independent, которое сообщало, что Киев находится в безвыходном положении и властям необходимо договариваться с Москвой. Японцы отмечают, что у Украины нет необходимых ресурсов для дальнейшего участия в конфликте.

Продолжение после рекламы