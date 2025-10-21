Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Азия

Японцы усомнились в победе Украины в конфликте с Россией после слов Трампа

Читатели Mainichi Shimbun усомнились в победе Украины в конфликте с Россией
21 октября 2025 в 22:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Накануне Трамп признался, что не верит в победу Украины

Накануне Трамп признался, что не верит в победу Украины

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Японские пользователи соцсетей активно обсуждают недавнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в конфликте с Россией. Своим мнением делятся читатели японской газеты Mainichi Shimbun.

«Так и есть. У Киева нет ни единого шанса победить в этом конфликте. Военной мощи не хватает, оружие и боеприпасы поставляют союзники, все финансирование идет от „коалиции желающих“», — пишет один из пользователей. Его слова опубликованы в газете Mainichi Shimbun.

Пользователи также ссылаются на недавний материал британской газеты The Independent, которое сообщало, что Киев находится в безвыходном положении и властям необходимо договариваться с Москвой. Японцы отмечают, что у Украины нет необходимых ресурсов для дальнейшего участия в конфликте.

Продолжение после рекламы

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Украина сможет одержать верх в противостоянии с Россией, однако полностью не исключил такой возможности. Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для достижения соглашения по урегулированию вооруженного конфликта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал