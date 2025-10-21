«Это вульгарно»: стилист встала на сторону Резника в скандале с Чеботиной

Люся Чеботина прогадала с нарядом на вечере Ильи Резника Фото: Руслан Яроцкий

Певица Люся Чеботина допустила ошибку, проигнорировав дресс-код на концерте Ильи Резника. Даже если он не был заявлен официально, как уверяет артистка. На подобные мероприятия артистке стоило бы надеть платье более закрытого фасона.

«В данном случае есть понятие уместности. Платье Люси, безусловно, откровенное — декольте, разрез и, я так подозреваю, обнаженная спина. Все это было не уместно в данном случае», — говорит в беседе с URA.RU стилист и тренер по первому впечатлению Люся Купцова.

Скандал разгорелся после того, как Илья Резник заявил, что Люся надела на его творческий вечер чрезмерно откровенное платье. По словам поэта-песенника, приглашенные артисты были заранее уведомлены о том, что наряд должен быть закрытым.

Сама Люся уверяет, что о дресс-коде ей никто не сказал, а во время самого мероприятия никто не намекнул, что нужно сменить образ. Более того, она заявила, что выступала в этом наряде на «Новой волне» у Игоря Крутого и не было никаких проблем.

По словам Купцовой, проблема в том, что каждое мероприятие предполагает свой стиль и нельзя все публичные выходы ставить в один ряд. Чеботина забыла об этом правиле.

«Надо понимать, что Илья Резник — человек старой закалки, надо полагать, что ему бы не понравился такой внешний вид. Касательно того, что в этом платье она выступала на „Новой волне“. Это другой уровень концерта. Когда мы говорим о больших многотысячных залах, фестивалях, на которых стоит задача создать атмосферу, можно хоть в перьях выйти. Но тут речь о творческом вечере. Это платье чересчур откровенное. Если разбирать весь образ — то да, он вульгарный. Поэтому и критика появилась, это ожидаемо», — резюмировала эксперт.