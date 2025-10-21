Российские хакеры взломали крупнейшую украинскую базу данных о продавцах беспилотников для ВСУ

Хакеры заявили, что обладают информацией о продавцах дронов для ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе базы данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель группировки с никнеймом KillMilk.

«Было взломано одно из первых лиц министерства диджитал-трансформации Украины. Благодаря этому нам удалось получить доступ к базе продавцов дронов БПЛА, где нами была получена электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и ФИО продавцов», — сказал представитель хакерской группировки. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее российские хакеры из KillNet уже сообщали, что их специалисты совместно с участниками групп Palach Pro, User Sec и Beregini осуществили взлом базы данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Согласно утверждению KillNet, украинское военное руководство размещало в облачных сервисах OneDrive, принадлежащих корпорации Microsoft, информацию о 1,7 миллиона военнослужащих, погибших или числящихся пропавшими без вести с начала вооруженного конфликта в 2022 году.

