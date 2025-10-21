Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Свыше полусотни дронов атаковали российские регионы

21 октября 2025 в 22:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
57 беспилотников были сбиты над Брянской областью

57 беспилотников были сбиты над Брянской областью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Свыше полусотни дронов атаковали российские регионы за несколько часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 57 из них — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщает telegram-канал ведомства.


Ране Минобороны РФ сообщало о серии атак украинских беспилотников, когда за несколько часов были уничтожены 28 дронов в различных регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Курскую области и Крым. Тогда основная активность БПЛА также фиксировалась на западных границах России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал