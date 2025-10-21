Свыше полусотни дронов атаковали российские регионы
57 беспилотников были сбиты над Брянской областью
Свыше полусотни дронов атаковали российские регионы за несколько часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 57 из них — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ране Минобороны РФ сообщало о серии атак украинских беспилотников, когда за несколько часов были уничтожены 28 дронов в различных регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Курскую области и Крым. Тогда основная активность БПЛА также фиксировалась на западных границах России.
