Российские хакеры взломали базу данных Украины с БПЛА
21 октября 2025 в 22:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По информации, предоставленной представителем группировки Killnet, российским хакерам удалось осуществить взлом крупнейшей украинской базы данных, содержащей сведения о поставщиках беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал