Законопроект об ограничении гонораров SHAMAN'а и других звезд провалился в ГД

Звездам хотели снизить гонорары из бюджета за их выступления Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Законопроект об ограничении гонораров SHAMAN'а и других российских звезд провалился. В Госдуме отклонили инициативу «Новых людей», которые предлагали ограничить траты на концерты артистов из бюджетов регионов. Об этом заявил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

«Мы предлагали простую вещь: перестать платить артистам по 15 миллионов рублей за одно выступление. Но закон был отклонен», — написал Даванков в своем telegram-канале.

По его мнению, деньги с концертов известных артистов можно было бы направить на ремонты дорог и другие нужды регионов. Законопроект планируется доработать и внести на рассмотрение в ГД повторно. Он также отметил, что в стране много молодых и талантливых артистов, которые готовы выступать за более скромные гонорары.

Продолжение после рекламы