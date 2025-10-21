Законопроект об ограничении гонораров SHAMAN'а и других звезд провалился в ГД
Звездам хотели снизить гонорары из бюджета за их выступления
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Законопроект об ограничении гонораров SHAMAN'а и других российских звезд провалился. В Госдуме отклонили инициативу «Новых людей», которые предлагали ограничить траты на концерты артистов из бюджетов регионов. Об этом заявил вице-спикер ГД Владислав Даванков.
«Мы предлагали простую вещь: перестать платить артистам по 15 миллионов рублей за одно выступление. Но закон был отклонен», — написал Даванков в своем telegram-канале.
По его мнению, деньги с концертов известных артистов можно было бы направить на ремонты дорог и другие нужды регионов. Законопроект планируется доработать и внести на рассмотрение в ГД повторно. Он также отметил, что в стране много молодых и талантливых артистов, которые готовы выступать за более скромные гонорары.
Ранее в Госдуме рассматривались и другие инициативы. Так, 19 октября депутаты внесли законопроект о повышении необлагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей, а также о расширении перечня доходов, освобождаемых от налогообложения. Ожидается, что этот документ будет рассмотрен в ближайшие недели.
