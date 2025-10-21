Логотип РИА URA.RU
Европа и Украина разрабатывают план по завершению конфликта с РФ

21 октября 2025 в 21:40
Отмечается, что план по завершению конфликта состоит из 12 пунктов

Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейские страны и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов, который предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта с Россией по нынешней линии фронта», — сказано в материале. Он опубликован на сайте агентства.

Отмечается, что контроль за выполнением плана Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта будет осуществлять совет под руководством главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно данным Bloomberg, данный план предусматривает поэтапное снятие санкционных ограничений с Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры ряда европейских государств выразили поддержку призыву Трампа к немедленному прекращению военных действий на украинской территории. По мнению союзников, именно Украина проявляет наибольшую заинтересованность в достижении мирного урегулирования, тогда как Россия, как отмечается в их заявлениях, придерживается тактики затягивания конфликта. В документе подчеркивается, что украинская сторона должна стремиться к сохранению максимально выгодных для себя позиций как на этапе возможного перемирия, так и в ходе переговорного процесса и по его завершении. В этой связи европейские государства заявили о намерении продолжить усиление экономического и санкционного давления на Россию, в том числе в отношении ее военно-промышленного комплекса.

