В мире

США

Трамп высказался об окончании конфликта на Украине

Трамп заявил о готовности завершить конфликт на Украине
21 октября 2025 в 22:10
Трамп пообещал закончить конфликт на Украине

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил во время выступления.

«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине — прим. „Ленты.ру“) — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — заявил глава государства во время обращения. Трансляцию выступления вел Белый дом в соцсети Х.

Он неоднократно заявлял, что способен повлиять на исход боевых действий между Россией и Украиной. Накануне Путин и Трамп изъявил желание встретиться в столице Венгрии.

Ранее прошли переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча прошла в закрытом формате и продолжалась примерно час.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

