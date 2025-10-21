Трамп высказался об окончании конфликта на Украине
Трамп пообещал закончить конфликт на Украине
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил во время выступления.
«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине — прим. „Ленты.ру“) — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — заявил глава государства во время обращения. Трансляцию выступления вел Белый дом в соцсети Х.
Он неоднократно заявлял, что способен повлиять на исход боевых действий между Россией и Украиной. Накануне Путин и Трамп изъявил желание встретиться в столице Венгрии.
Ранее прошли переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча прошла в закрытом формате и продолжалась примерно час.
