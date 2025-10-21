ВС РФ наступают на Орехов и бьют по цехам с ракетами ВСУ: главное об СВО на 21 октября

ВС РФ наступают в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ приступили к наступательным действиям в районе города Орехов (Запорожская область). Кроме того, стало известно, как освобождали населенный пункт Чунышино в ДНР.

Также ВС РФ нанесли удары по скрытым под землей промышленным объектам, где производили боеприпасы и ракеты для нужд ВСУ, на территории Днепропетровской области. Главное об СВО на Украине на 21 октября — в материале URA.RU.

Подробности освобождения Чунышино

Военнослужащие группировки войск «Центр» Минобороны России рассказали подробности освобождения населенного пункта Чунышино на Красноармейском направлении в ДНР. Операция прошла с применением тактических новшеств и накопленного боевого опыта, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства в telegram-канале.

Продолжение после рекламы

По словам командира штурмовой роты, успех операции был обеспечен неожиданностью действий ВС РФ и грамотным использованием местности. «Мы зашли, зачистили, закрепились, противник бежал», — сообщил командир штурмовой роты.

Как уточнили в ведомстве, для скрытного подхода ночью бойцы использовали теплоизоляционные покрывала и передвигались по одному, что затруднило обнаружение штурмовых групп. Также военнослужащие максимально задействовали особенности рельефа, чтобы замаскировать свои действия и подготовить плацдарм для атаки. После закрепления в Чунышино подразделения приступили к зачистке территории и организации обороны освобожденного населенного пункта.

ВС РФ начали наступление на Орехов

Российские вооруженные силы приступили к наступательным действиям в районе города Орехов, расположенного в Запорожской области, сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». После проведенных атак обстановка на данном направлении остается неопределенной, а населенный пункт Малая Токмачка был отнесен к так называемой «серой зоне», где продолжаются боевые столкновения. Данные обстоятельства подтверждаются и украинской стороной.

Европа подстрекает Украину к продолжению конфликта

Европейские государства подталкивают Киев к продолжению вооруженного противостояния. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о видении Кремля перспектив разрешения украинского кризиса в условиях жесткой риторики Европейского союза.

ВС РФ уничтожили цеха по производству ракет ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли удары по подземным промышленным объектам, связанным с производством боеприпасов и ракет на территории Днепропетровской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Павлограде и Павлоградском районе были уничтожены производственные мощности, включая подземные цеха, где осуществлялась сборка ракет. В ряде случаев зафиксировано применение беспилотных летательных аппаратов по объектам хранения топлива, боеприпасов, а также по узлам связи, уточнил Лебедев.

ВСУ не в состоянии форсировать Днепр

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ в нынешнем состоянии не способны переправиться через Днепр. По его словам, задача форсирования реки представляет собой чрезвычайную сложность, а для ВСУ в текущих условиях она и вовсе является невыполнимой.

Сальдо отметил, что на данный момент не наблюдается ни наведения понтонных или наплавных мостов, ни массового продвижения украинской бронетехники к берегам реки. Вместе с тем, по словам губернатора, отдельные диверсионные группы ВСУ время от времени предпринимают попытки пересечь Днепр на лодках и высадиться на левом берегу. Однако, как подчеркнул Сальдо, подобные действия практически всегда встречают сопротивление и пресекаются.

Продолжение после рекламы

ВС РФ начали применять новый тяжеловесный дрон «Воган»

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новый тяжелый беспилотник «Воган». Об этом сообщил старший оператор подразделения беспилотных летательных аппаратов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».

По его словам, данная разработка является новейшей и была введена в эксплуатацию сравнительно недавно. Новый дрон может использоваться для двух основных задач: осуществлять сбросы боеприпасов, а также поражать цели по принципу «в один конец».

Карантинный остров вблизи Херсона — инструмент психологического давления на ВСУ

Российские военные ведут интенсивные бои за освобождение микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в городе Херсон, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, подразделения ВС РФ наносят целенаправленные удары по позициям украинских формирований, которые укрепились на территории острова.

«Наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их. Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности. Психологический эффект таких операций уже работает», — заявил Владимир Сальдо. Он также подчеркнул, что удары по противнику в первую очередь призваны оказывать психологическое давление на подразделения ВСУ, вынуждая их постоянно находиться в состоянии ожидания атаки.

Трамп не планирует встречаться с Путиным «в ближайшем будущем», чтобы обсудить Украину

По данным ряда иноСМИ, подготовка к возможной встрече главы США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина была приостановлена. Такое решение было принято несмотря на «продуктивный» первый телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прошедшем накануне.

Трамп рекомендовал Зеленскому отдать территории