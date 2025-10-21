Американский чиновник подтвердил, что Трамп не планирует встречу с Путиным

Встречи Лаврова и Рубио хватило, и в переговорах Трампа и Путина нет нужды, заявили в США Фото: Official White House / Shealah Craighead

Глава США Дональд Трамп не планирует проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил представитель администрации Белого дома. По его словам, на данный момент такие переговоры не входят в повестку главы государства.

«У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», — заявил собеседник РИА «Новости» из Белого дома. Он уточнил, что между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошел продуктивно, что снизило необходимость личного контакта на высшем уровне в ближайшей перспективе.

Ранее Путин и Трамп решили в встретиться в столице Венгрии. Представители ряда стран выразили готовность содействовать организации переговоров, подчеркивая потенциальную значимость этого события для глобальной безопасности. URA.RU собрал мнения о предстоящем полете борта номер один в Венгрию.

