Американский чиновник подтвердил, что Трамп не планирует встречу с Путиным
Встречи Лаврова и Рубио хватило, и в переговорах Трампа и Путина нет нужды, заявили в США
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Глава США Дональд Трамп не планирует проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил представитель администрации Белого дома. По его словам, на данный момент такие переговоры не входят в повестку главы государства.
«У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», — заявил собеседник РИА «Новости» из Белого дома. Он уточнил, что между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошел продуктивно, что снизило необходимость личного контакта на высшем уровне в ближайшей перспективе.
Ранее Путин и Трамп решили в встретиться в столице Венгрии. Представители ряда стран выразили готовность содействовать организации переговоров, подчеркивая потенциальную значимость этого события для глобальной безопасности. URA.RU собрал мнения о предстоящем полете борта номер один в Венгрию.
Позже состоялись переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча длилась около часа и проходила в неформальном режиме. Представители России и США должны были согласовать детали встречи на высшем уровне.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.