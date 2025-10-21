Ущерб от ограбления Лувра оценивается почти в 90 миллионов евро

Ранее стало известно, что в Лувре украли девять ювелирных изделий, которые находились в собственности императора Наполеона Бонапарта и его супруги, а также императрицы Жозефины. По предварительной информации, неизвестные проникли в галерею Аполлона — одну из наиболее известных экспозиций музея. Среди похищенного, как предполагается, имеются королевские регалии, изготовленные по заказу Наполеона специально для церемонии его коронации. Эксперты полагают, что полиции, которая в настоящее время ведет поиски злоумышленников, вряд ли удастся вернуть похищенные ценности в музей. Существует высокая вероятность того, что украшения будут разобраны на отдельные части и впоследствии реализованы. Что известно о скандальном ограблении — в материале URA.RU.