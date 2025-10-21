Ущерб от ограбления Лувра оценивается почти в 90 миллионов евро
В Лувре подсчитали весь причиненный ворами ущерб
Ущерб от ограбления Лувра, совершенного 19 октября 2025 года, составил 88 миллионов евро. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.
«Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 млн евро», — сказал Беко. Его слова приводит агентство AFP. По информации издания, оценка произведена самим музеем.
Ранее стало известно, что в Лувре украли девять ювелирных изделий, которые находились в собственности императора Наполеона Бонапарта и его супруги, а также императрицы Жозефины. По предварительной информации, неизвестные проникли в галерею Аполлона — одну из наиболее известных экспозиций музея. Среди похищенного, как предполагается, имеются королевские регалии, изготовленные по заказу Наполеона специально для церемонии его коронации. Эксперты полагают, что полиции, которая в настоящее время ведет поиски злоумышленников, вряд ли удастся вернуть похищенные ценности в музей. Существует высокая вероятность того, что украшения будут разобраны на отдельные части и впоследствии реализованы. Что известно о скандальном ограблении — в материале URA.RU.
