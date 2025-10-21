Норвежский лыжник резко отозвался об идее допустить россиян на соревнования

Олимпиец Клебо поддержал отстранение РФ от лыжных гонок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо жестко раскритиковал возможный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что поддерживает решение Международной федерации лыжного спорта о недопуске россиян. Свое заявление спортсмен сделал в интервью норвежскому телеканалу.

«Я считаю это правильным решением. Я и раньше говорил, что россиян нельзя допускать, пока боевые действия на Украине продолжаются. Если боевые действия прекратятся — это другое дело. FIS поступила абсолютно верно», — сказал Клебо NRK, пишет Sport24.

Решение Совета FIS было принято несмотря на активные усилия президента федерации Йохана Элиаша, который пытался склонить большинство в пользу допуска россиян. Норвежская сторона активно выступала против участия российских спортсменов, вплоть до угроз бойкота соревнований. Ассоциация лыжных видов спорта России выразила разочарование решением, назвав его дискриминационным и пообещав обратиться в судебные инстанции.

