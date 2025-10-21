Норвежский лыжник резко отозвался об идее допустить россиян на соревнования
Олимпиец Клебо поддержал отстранение РФ от лыжных гонок
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо жестко раскритиковал возможный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что поддерживает решение Международной федерации лыжного спорта о недопуске россиян. Свое заявление спортсмен сделал в интервью норвежскому телеканалу.
«Я считаю это правильным решением. Я и раньше говорил, что россиян нельзя допускать, пока боевые действия на Украине продолжаются. Если боевые действия прекратятся — это другое дело. FIS поступила абсолютно верно», — сказал Клебо NRK, пишет Sport24.
Решение Совета FIS было принято несмотря на активные усилия президента федерации Йохана Элиаша, который пытался склонить большинство в пользу допуска россиян. Норвежская сторона активно выступала против участия российских спортсменов, вплоть до угроз бойкота соревнований. Ассоциация лыжных видов спорта России выразила разочарование решением, назвав его дискриминационным и пообещав обратиться в судебные инстанции.
Вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования обсуждается в FIS уже давно. Ранее Международный олимпийский комитет выступал за участие россиян на зимних Олимпийских играх, однако против допуска спортсменов из России активно выступали представители ряда стран. Решение Совета FIS было принято после длительных разногласий внутри федерации и угроз бойкота со стороны норвежской делегации.
