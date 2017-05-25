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25 мая 2017
24 мая 2017
20:42  24 мая 2017 5

Сторонники Навального устроили организованную травлю журналистов. «Угрожают всем, кто не согласен»

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный мог быть инициатором травлиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сторонники опозиционного политика Алексея Навального устроили настоящую травлю журналистов, которые открыто пишут о роскошной жизни политика и не согласны с его мнением. Обращение к генпрокурору Юрию Чайке об угрозах вынуждена была написать красноярская журналистка Яна Мамаева.

Поводом для травли и угроз в адрес Мамаевой стал сюжет, который вышел на 8-м канале об отдыхе Алексея Навального в Барселоне. Журналистка отметила, что политик снимал два номера в бутик-отеле Ohla Eixample с рестораном — обладателем мишленовской звезды, за которые платил в сутки сумму, равную среднемесячной зарплате рабочего Красноярского края, сообщает телеканал РЕН ТВ.

После этого сюжета на Яну Мамаеву обрушился шквал оскорблений и угроз в социальных сетях. В заявлении Чайке журналистка просит оградить ее от сторонников Навального. Она также указывает, что травле подверглась и журналистка уральского издания «Знак.ком» Екатерина Винокурова. Она написала материал о митинге по реновации в Москве, организаторы которого попросили полицию удалить Навального с митинга.

Мамаева также сообщает, что угрозы поступали в адрес и других журналистов. «Все вышеперечисленное является показателем системной деятельности сторонников А.А. Навального по запугиванию, сопутствующего угрозами жизни и здоровью журналистов, которые выражают свое мнение, не совпадающее с мнением А.А. Навального и его сторонников», — сообщает генпрокурору Яна Мамаева.

Алексей Навальный и сам не раз оскорблял журналистов. Во время недавней поездки в Волгоград он назвал корреспондентов местного издания проститутками, за что его осудили в Союзе журналистов России.

Сейчас на Навального подал в суд за клевету российский бизнесмен Алишер Усманов. Предприниматель записал уже второе видеообращение к Навальному, в котором сравнил его с героем произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, напоминает «Национальная служба новостей». Реагируя на эту запись, политик удивился, что в своих видеообращениях Усманов не предоставляет никаких документов, а перед ним есть только стол и стакан.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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