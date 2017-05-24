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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Пермского края
21:07  24 мая 2017 0

Волонтеры Навального хотят стать главным событием Дня города в Перми. А вводные для администрации изменились

Пермь. Клипарт., фастфуд, цум пермь, макдоналдс
В Перми ждут митингов НавальногоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Пермские волонтеры штаба Алексея Навального (ФБК) намерены провести 12 июня в столице края собственную акцию. Напомним, ранее Навальный призвал сторонников выйти на митинги в День России, но повестку мероприятий не предложил. Это позволило экспертам предполагать, что протест, поднятый политиком 26 марта, сходит на нет. Но активисты в Перми развенчивают это предложение.

Одна из организаторов акций Навального в Перми Александра Семенова рассказала «URA.RU», что вместе с коллегами она хотела бы избежать отказа администрации города согласовать заявку о проведении мероприятия, поэтому до ее подачи они постарались обговорить все варианты с чиновниками.

Сегодня Семенова была записана на личный прием к вице-мэру Андрею Усову. «Мы хотим провести акцию в центре города, чтобы нас видели. Сейчас в группе, посвященной митингу 12 июня, 3,5 тысячи человек, многие из них готовы выйти без согласования с городскими властями, тем не менее мы хотим найти компромисс», — рассказала «URA.RU» Александра Семенова.

Ситуация осложняется тем, что 12 июня в Перми отмечается День города, и весь центр будет занят праздничными мероприятиями. «Усов предложил подать заявку, а там уже будет видно, какие площадки могут быть свободны», — говорит Александра Семенова. Она хотела бы провести шествие по улице Ленина, которое закончится митингом в пермском «гайд-парке» — Саду камней, куда обычно городские власти отправляют протестовать оппозиционеров.

Источник агентства в администрации утверждает, что у властей нет задачи отказать в заявке, но «нужно понимать, что в Перми День города, и все площадки были расписаны еще полгода назад».

Напомним, предыдущий митинг сторонников Навального прошел в Перми 26 марта. Он собрал рекордные для краевого центра три тысячи человек. Тогда мэрии и организаторам акции пришлось сесть за стол переговоров, чтобы мероприятие состоялось в центре города и не нарушало законодательство.

Полина Домовитова
© Служба новостей «URA.Ru»
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