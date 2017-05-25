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25 мая 2017
24 мая 2017
00:17  25 мая 2017 0

Российские летчики перехватили американский самолет-заправщик в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Командующий ВВС США пожаловался на «непрофессионализм» российских летчиковФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Российский истребитель совершил перехват самолета-заправщика войск коалиции в Сирии. Об этом заявил командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

Харриган не смог припомнить, какой истребитель «помешал» американскому заправщику — Су-30 или Су-35. Также он не уточнил, когда произошел инцидент, однако назвал действия российских летчиков «непрофессиональными», передает РИА «Новости».

Командующий CENTCOM заявил, что представители ВВС США уже обсудили данный инцидент с российскими коллегами и получили извинения. В остальном же отношения между российскими летчиками и авиацией коалиции ничем не омрачены: Россия выполняет просьбы США относительно мер безопасности в небе над Сирией, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В Минобороны России информацию Харригана об инциденте с перехватом заправщика не комментируют.

Наталья Володина
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