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25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:16  25 мая 2017 1

ЦИК требует дополнительных денег на президентские выборы

Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск., урна для голосования, выборы
Выборы президента подорожалиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Проведение выборов президента в 2018 году потребуют дополнительных затрат из-за принятия Госдумой в третьем чтении поправок в законы «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно изменениям, деньги потребуются для оплаты работы сотрудников участковых избирательных комиссий Для этого дополнительно нужно будет привлечь до 2 млрд рублей.

По новым правилам возможно увеличение числа избирательных участков, а также упрощение процедуры назначения наблюдателей на выборах президента и частичная отмена открепительных удостоверений на выборах любых уровней, пишет издание «Коммерсант». Теперь избиратель получит возможность выбрать любой участок для голосования, а не тот, к которому он прикреплен.

Лев Истомин
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