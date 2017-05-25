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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
13:52  25 мая 2017 0

Больше тысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды. СПИСОК

ЖКХ и энергетика, трубопровод, опрессовки, ремонт, теплотрасса
Померзнуть придется жителям 1275 домовФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Второй этап опрессовки начнется в Челябинске с 29 мая, сообщили «URA.RU» в мэрии города. До 12 июня без горячей воды останутся 1,3 тыс. жилых домов, 67 детсадов, 68 учебных заведений и 19 больниц.

Отключения и проверки будут проходить во всех районах столицы Южного Урала, за исключением Металлургического и Советского. Каждый этап опрессовки занимает две недели, но этот срок может увеличиться из-за необходимости исправления обнаруженных на теплотрассах аварийных участков. Возможно, впрочем, и досрочное возвращение горячей воды.

Найти свой дом челябинцы могут в списках, опубликованных на официальном сайте мэрии — общем и для домов, обслуживаемых местными котельными.

Гидравлические испытания на челябинских теплотрассах в 2017 году начались с запозданием из-за погоды, но власти обещают, что это не помешает уложиться в график.

Алексей Шумов
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