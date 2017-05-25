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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:54  25 мая 2017 9

«Яблочники» не готовы помогать Ройзману на выборах. «Мы — только площадка для его выдвижения»

Пресс-конференция Юрия Переверзева. Екатеринбург
Юрий Переверзев допускает перенос конференции по выдвижению Евгения РойзманаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Конференция свердловского регионального отделения «Яблока», на которой будет принято решение о выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана, пройдет 17 июня.

Как сообщил «URA.RU» лидер свердловских «яблочников» Юрий Переверзев, данная дата является предварительной и может быть изменена: «Мы будем собирать делегатов со всей области. Кому-то придется проделать долгую дорогу. Поэтому многое будет зависеть от логистики».

Переверзев пока не готов сказать, какую помощь региональное отделение «Яблока» окажет своему будущему кандидату: «Мы — только площадка для выдвижения Ройзмана. Такие организационные вопросы, как формирование штаба и создание предвыборной сетки, с нами пока не обсуждались. Пока с ними лучше обратиться к Ройзману».

Константин Джултаев
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