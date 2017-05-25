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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
14:10  25 мая 2017 4

Челябинского коммерсанта судят за украденные у слепых сирот деньги

Шествие незрячих Международный день слепых Белая трость
Обвиняемому грозит шесть лет колонииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор строительной фирмы «СтандартСтройСервисРемонт» Андрей Янборисов предстанет перед судом за махинации при реконструкции школы-интерната для слепых и слабовидящих в Троицке, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. За лишний миллион, «уведенный» из бюджета региона, бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2013 году Янборисов за 4,9 млн рублей подрядился капитально отремонтировать стадион интерната. Реально же работы были выполнены в заметно меньшем объеме, а разницу предприниматель «компенсировал» подложным актом и справкой об их стоимости.

В отношении Янборисова было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), его «Кадиллак» арестован, а сам он вскоре выслушает приговор Троицкого городского суда.

Махинации, связанные с попытками нажиться на сиротах, в последнее время стали поводом для целого ряда громких уголовных дел. Помимо коммерсантов, в них фигурируют и чиновники. В частности, 25 мая полиция и СКР провели обыски и выемки документов в администрации Карталинского района, где разразился громкий скандал с покупкой за счет бюджета непригодного жилья для выпускников детдомов и интернатов.

Алексей Шумов
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